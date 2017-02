Aldo Palmeri e Alessia Cammarota di Uomini e Donne sono tornati insieme. Alessia ha perdonato il tradimento del marito Aldo, anche se non è stato facile. Durante la puntata di lunedì 20 febbraio, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri di Uomini e Donne hanno parlato del loro ritorno di fiamma nel backstage: “C’è stato un momento di crollo e poi uno di ripresa. Ad oggi siamo felici, ci stiamo lavorando. Stiamo iniziando un nuovo percorso fatto di due persone che si conoscono veramente. È giusto che due persone che si promettono eterno amore mantengano questa promessa. Dagli errori si impara”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato: “Quando mi sono sentito perso ho avuto bisogno di casa mia. E Alessia è casa mia”. Alessia Cammarota ha preso le difese del marito Aldo Palmeri e in lacrime ha confessato: “Ero abituata al dolore, che è stato anche straziante”.

Quando cerchi di spiegare a tuo figlio che deve darti la mano, ma lui continua ad ignorarti ? #vitadamamma Scarpe @aldieci Un post condiviso da Alessiacammy (@alessia_cammy_) in data: 17 Feb 2017 alle ore 11:33 PST

L’ex corteggiatrice del famoso e popolare programma tv di Canale 5, condotto dalla star tv Maria De Filippi, ha poi affermato: “Lui non è mai mancato come papà, questo è stato fondamentale. Mi sono presa della cornuta, ma così non era. Per quanto possa essere stato uno stronzo, è stato lui a venirmelo a dire. Sì, è tornato il sereno, ma c’è un lavoro dietro ed era giusto che venisse detto perché non si condividono solo le cose brutte o solo le cose belle. Si condivide tutto. Noi non ci rimproveriamo relativamente al fatto che nostro figlio è una fortuna che non l’abbia sentito. Speriamo solo che un giorno – ha continuato Alessia – quando vedrà tutto questo lui sia non dico orgoglioso ma… noi saremo pronti a raccontargli la verità, quello che è giusto che lui sappia e quello che è giusto che lui non sappia. Un giorno mio figlio vedrà tutto e io un po’ mi vergogno. Ma sarò lì a spiegargli che è stata solo una piccola parentesi”.

…l’AMORE …quello VERO…! Il mio San Valentino ?? Un post condiviso da Alessiacammy (@alessia_cammy_) in data: 14 Feb 2017 alle ore 05:16 PST

I fan di Uomini e Donne si dividono. Anche sui social network il dibattito è piuttosto infuocato. C’è chi apprezza e loda il coraggio e la determinazione della mamma vip del piccolo Niccolò, e c’è chi l’accusa di essere ipocrita e succube di un uomo che l’ha ferita e umiliata…

…Domenica in famiglia @aldopalmeri90 Un post condiviso da Alessiacammy (@alessia_cammy_) in data: 5 Feb 2017 alle ore 04:23 PST

