Alessandro Calabrese non cambia idea su Sonia Lorenzini di Uomini e Donne

Alessandro Calabrese non ha cambiato idea sulla tronista del trono classico di Uomini e Donne Sonia Lorenzini, che ha scelto a sorpresa Emanuele Mauti e non Federico Piccinato come invece ipotizzava e sospettava lo stesso ex gieffino. Quando Alessandro era stato eliminato da Sonia, la sua ex fidanzata Lidia Vella aveva sicuramente fatto salti di gioia… Alla luce della scelta a sorpresa di Sonia Lorenzini, il pluritatuato imprenditore romano ha ribadito che la storia della tronista con Federico non lo convince affatto!

L’ex gieffino Alessandro Calabrese ha ribadito la sua posizione durante un’intervista rilasciata al Blog di Isa e Chia. “Sonia mi ha dato l’impressione di essere una donna vera – ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello 14 Alessandro Calabrese -, seria, proprio il tipo di donna che serviva a me e che volevo accanto a me. Quando sono arrivato in trasmissione, però, ho trovato un muro. Una ragazza infastidita da cose che le avevano detto altre persone. Nella prima esterna, ho trovato una ragazza che mi ha aggredito come una moglie tradita dopo 10 anni di matrimonio. Quando poi ho ascoltato le parole che le avevano detto ci sono rimasto male. Dopo l’eliminazione, mi sono sentito un po’ preso in giro, perché se non gli piacevo fisicamente poteva mandarmi a casa subito, senza fare tutte quelle storie e attaccarmi in ogni puntata per i più svariati motivi”.

Per quanto riguarda l’affaire Federico, Alessandro ha asserito: “A me questa storia con Federico non mi ha convinto. Io per lei ho messo la faccia: sapevo che sarei stato attaccato per il Grande Fratello, sapevo che Lidia avrebbe avuto una reazione forte, però io le cose le affronto sempre. Non mi interessa quello che pensa la gente, vado contro tutto e tutti se voglio una cosa. Però il problema è che sbaglio sempre persona”.

Non poteva di certo mancare un riferimento alla sua ex fidanzata, l’ex gieffina catanese Lidia Vella… “Non l’ho lasciata per un programma televisivo – ha ribadito l’ex concorrente del GF14 – ma perché non andavamo d’accordo. Ho ripetuto mille volte queste cose e sono anche stanco. Io non le ho fatto niente. Poi, se in questo momento è arrabbiata e vuole farmi la guerra va bene, ma io non gliela farò mai, perché lei è stata una persona importante per me e non gli vorrò mai del male, anche se lei a me ne sta facendo adesso”.