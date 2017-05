Alessandro Calabrese ha silurato la tronista del trono classico di Uomini e Donne ed ex gieffina Desirée Popper durante una diretta video su Instagram. Come sapete tutti Desirée ha abbandonato il trono, tra le polemiche e lo sconforto dei suoi corteggiatori. La collega di Rosa Perrotta, Desirée Popper, ha sorpreso davvero tutti con la sua non scelta. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex corteggiatore romano pluritatuato di Uomini e Donne ha sferrato un attacco durissimo nei confronti di Desirée sui social.

“Oscar come migliore attrice – ha affermato l’ex gieffino – Povero Mattia. Se ti avessi conosciuto, ti avrei avvisato. Quella ragazza fa di tutta la sua vita un film. Recita sempre. È ipocrita, egoista e falsa. Ha giocato con i miei sentimenti quando stavamo al Grande Fratello e io già stavo male – ha spiegato Alessandro Calabrese -, immagina che persona è. Mi dispiace ma è stato un bene che non ti abbia scelto, avresti solo sofferto di più. Ti andrà sicuramente meglio. Almeno, meglio di quello sicuro. Sai perché ha pianto? Perché si è accorta di aver sbagliato strategia e copione”.

Desirée Popper di Uomini e Donne non ha replicato alle critiche al vetriolo di Alessandro, ma in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato le ragioni del suo addio: “Sogno di avere un marito e dei figli e speravo che Uomini e Donne potesse regalarmi un’occasione. Tra loro all’inizio c’era qualcuno che mi piaceva, almeno fisicamente: poi, però, è stata soprattutto una questione di carattere. Non mi piacciono gli uomini altezzosi e quelli che ostentano: per me più delle cose materiali contano i valori”.

L’ex tronista di Uomini e Donne spera di poter trovare al di fuori degli studi tv il suo fidanzato ideale, che dovrà essere carismatico e molto sicuro di sé.

