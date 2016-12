Alessandro Calabrese è finito nel tritacarne mediatico… Come sapete tutti Alessandro Calabrese e Lidia Vella del Grande Fratello 14 si sono lasciati tra le polemiche poche settimane fa, ma lui non ha perso tempo. L’imprenditore pluritatuato del GF14 ha scelto di partecipare al programma tv pomeridiano di Canale 5 Uomini e Donne per corteggiare la neo tronista del trono classico Sonia Lorenzini. Una decisione che ha letteralmente scioccato i fan dell’ex coppia del Grande Fratello 14 scatenando l’ira di Lidia Vella. Anche l’ex gieffina e l’ex tronista di Uomini e Donne Rossella Intellicato è piuttosto infuriata e amareggiata. Ora lui è disperato e amareggiato… Si è sfogato su Instagram dove ha ammesso che sta attraversando un periodo davvero molto difficile e delicato.

“Io non voglio il male di nessuno – ha scritto Alessandro sul suo profilo social -, voglio solo essere lasciato in pace. Sono due giorni che non mangio, ho perso 5 kg, per favore mi sto ammalando, non ho fatto niente di male e Lidia lo sa, per questo basta cattiveria. Ci siamo lasciati e chiaramente è perché non andiamo più d’accordo per colpa di entrambi. Stop. Basta con sta guerra dei poveri, fa ridere. Ho passato un anno di m…. a fare finta che tutto vada bene, un incubo”. L’ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello 14 ha poi respinto le accuse di essere falso: “Non faccio l’attore e non studio recitazione. Voglio solo essere felice e fare la mia vita senza gettare fango. Mi fate contattare da persone che pensavo amiche per farmi parlare in momenti di rabbia, mi registrate, riportate quello che volete voi per insultarmi. Per favore lasciatemi in pace”. Ma le polemiche non si placano.

Lidia Vella è sul piede di guerra e ha rivolto parole di fuoco all’ex gieffino Alessandro Calabrese: “Beh, leggere certe parole del signor Alessandro mi fa davvero sorridere, parole che non avevo mai sentito in vita mia. Amore malato… Lo vedevate infelice quando era con me? Vi risulta che dormiva sempre dai suoi amici? Sarà capitato due volte in un anno. Addirittura che non mi ama più – ha continuato Lidia sul suo profilo Instagram -, peccato che io lo sto scoprendo solo oggi da alcuni suoi commenti. Rinnegare tutto quello che c’è stato solo per pararsi il c… (scusando il francesismo) dimostra ancora una volta che uomo è, quanto vale… Caro Ale, tu sai, la tua coscienza è molto sporca ed occhio a quello che dici perché lo sai che non ti conviene!”.

Tutti contro Alessandro… e lui sta pensando di lasciare il programma tv Uomini e Donne. Come andrà a finire?