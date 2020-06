Alessandro Graziani commenta la fine della storia tra Serena Enardu e Pago

Alessandro Graziani ha commentato la fine della storia d’amore piuttosto altalenante tra Serena Enardu e Pago a Uomini e Donne Magazine. L’ex tentatore di Temptation Island Vip ha dichiarato: “Come ho già detto in altre occasioni, sono convinto di non essere stato io il motivo del loro allontanamento. Non so bene perché si siano lasciati: non ho più voluto cercarla da gennaio. Non sento più questa faccenda come mia, al punto tale che preferisco evitare qualunque contatto che generi fraintendimenti. Mi dispiace che Pago abbia sofferto per quello che ha subito, ma non credo di far più parte dei loro problemi!”.

Inoltre ha svelato i motivi che lo hanno spinto a chiudere la conoscenza con Giovanna: “Sto cercando di metabolizzare quello che è successo, alterno momenti di dispiacere ad altri di malinconia. Per quanto mi fossi preparato psicologicamente a un finale non positivo, la realtà è un po’ diversa. Quando Giovanna ha scelto di non portarmi in esterna, ho capito che forse mi ero fatto prendere troppo dall’entusiasmo, sperando di recuperare le cose. Avrei dovuto riflettere di più, ma se ci sono in gioco i sentimento non è sempre facile dare retta alla ragione”.

Graziani ha poi aggiunto: “Non l’ho mai vista scegliere la strada più facile per paura delle critiche e lo ha dimostrato anche quando è venuta a rincorrere me o ha palesato il suo interesse per un altro corteggiatore. Ha la sua verità, senza ipocrisie, e questo mi piace. Sammy? È una persona che mi lascia tanti dubbi. Credo che fino in fondo non sia riuscito ancora a capirlo neanche lei. Il suo atteggiamento la maggior parte delle volte mi ha fatto pensare che fosse più interessato a fare show che a Giovanna. A oggi, però, credo sarà lui la scelta e mi auguro le risponda di sì”.

Sogna di trovare la dolce metà: “Ora cerco un amore vero, che ti scatena delle emozioni forti. Non sarei mai in grado di gestire un rapporto senza crederci per davvero, ho bisogno di dar il mio 100%. Se oggi riuscissi a trovare qualcosa di simile mi reputerei già un ragazzo molto fortunato”.

