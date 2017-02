Alessandro Schincaglia ha augurato il meglio alla tronista del trono classico Sonia Lorenzini e ha abbandonato lo studio tv di Uomini e Donne perché si è rifatta viva la sua ex fidanzata. Proprio per questo motivo ha preferito autoeliminarsi. Una decisione che è stata molto apprezzata sia dal pubblico presente in studio sia dai suoi fan. “Volevo prendermi del tempo per riflettere sulle difficoltà che ho incontrato per esprimere certe cose – ha dichiarato Alessandro in puntata – forse non ho ancora superato i miei blocchi, quei muri che ho eretto dopo la fine della mia ultima storia… penso di aver fatto il passo più lungo della gamba e che debba ritrovare la mia serenità fuori di qui”.

La simpatica, irriverente e pungente vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari ha subito pensato che il corteggiatore della tronista Sonia Lorenzini abbia riallacciato con la sua ex compagna, ma lui ha ammesso di averla sentita ma ha negato che questo sia la causa della sua decisione.

Ha poi espresso parole di stima nei confronti della tronista Sonia Lorenzini e le ha fatto i suoi migliori auguri per il futuro. Alessandro ha poi salutato tutti ed è andato via! La sua esperienza a Uomini e Donne è già giunta al capolinea!