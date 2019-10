Alessandro Zarino di Uomini e Donne affossa Giulio Raselli

Alessandro Zarino di Uomini e Donne ha affossato il tronista del trono classico Giulio Raselli dalle pagine del magazine del dating show di Canale 5. La rivalità, vera o presunta che sia, con il collega Giulio Raselli appare abbastanza evidente in tv.

Alessandro ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine: “Ho iniziato questo percorso con un po’ di timore: ero teso perché sapevo di affacciarmi a un’esperienza completamente nuova. Ho approfittato della prime settimane per studiare la situazione. A oggi sono contento di come si stanno evolvendo le cose. Ho conosciuto delle ragazze interessanti, ho sperimentato situazioni particolari e mi sono ritrovato a dover interrompere una conoscenza. Tutto questo mi sta facendo scoprire tante cose su me stesso”.

Poi si è scagliato contro il collega: “Non sono in competizione con Giulio, anzi è l’ultima cosa a cui penso e spero sia così anche per lui, perché se così non fosse starebbe perdendo di vista il vero obiettivo di questo trono. Al di là della situazione, io gli porto rispetto e ricordo che insieme abbiamo condiviso un percorso a Temptation Island. Sono convinto che lui sia un bravo ragazzo nonostante i suoi modi un po’ irruenti, ma a volte indossa una maschera che non gli appartiene solo per difesa”.

Il suo carattere forte ha intimorito un po’ le corteggiatrici, tra cui Veronica Burchielli. A proposito di quest’ultima, Zarino ha confessato: “Ho interpretato gli ultimi battibecchi in studio con lei in modo positivo. Ha avuto un comportamento a tratti esagerato, ma lo vedo come una dimostrazione di un suo interesse nei miei confronti, anche se ha voluto attaccarmi e difendere la sua conoscenza con Giulio. Veronica è una persona molto dolce, testarda e orgogliosa come me. Mi sono accorto subito che avevamo molte affinità. Questo ci porta ad avvicinarci ma anche a scontrarci. Poi è sicuramente una bellissima ragazza”.

Poi si è soffermato sulle corteggiatrici del trono classico: “Al momento mi ritengo fortunato. In quello studio sono sedute tutte persone molto diverse. Aurora era dolce e al contempo pacata. Poi c’è Veronica che, nonostante gli attriti per le sue indecisioni, ha un carattere peperino ed è molto intelligente. Noemi si imbarazza più facilmente delle altre, ma so che ha tanto da far scoprire di sé, mentre Giovanna mi ha lasciato con tanti dubbi, però è una persona molto sveglia. Sono molto soddisfatto delle corteggiatrici che sono già sedute all’interno dello studio”.

Redazione-iGossip