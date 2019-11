Alessandro Zarino di Uomini e Donne su Veronica Burchielli: “L’ho persa per sempre”

Alessandro Zarino di Uomini e Donne è davvero amareggiato e dispiaciuto. Dopo il secco no ricevuto da Veronica Burchielli, che ora è salita sul trono classico, ha perso ogni speranza. Come riportato da WittyTV in un video, Alessandro avrebbe semplicemente seguito il cuore.

Alessandro ha dichiarato: “Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e uscire dal programma per conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via. Volevo solo essere sicuro ma non ho mai giocato con nessuno. Mi ha detto di no, ne ha approfittato. Se veramente avesse voluto conoscermi, avrebbe rifiutato. […] Avevo capito che l’interesse verso di lei era troppo forte già durante la settimana prima, volevo solo esserne sicuro di quello che veramente provavo per lei. Questo è, ha scelto. Punto”.

Tornerà come corteggiatore di Veronica? Alessandro è stato abbastanza schietto e determinato: “Cosa posso fare ormai dal momento che lei ha preso questa posizione? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa. Quindi consiglio a tutti di seguire sempre i sentimenti e le sensazioni prima che poi accadano queste cose”.

Redazione-iGossip