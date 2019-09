Alex Migliorini e la dedica romantica al suo fidanzato: “Con te, le farfalle nello stomaco sempre e comunque”

Alex Migliorini ha rivolto una bellissima dedica romantica al suo fidanzato sul suo profilo Instagram. Dopo aver sofferto molto per la fine della sua precedente liaison con l’ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne Alessandro D’Amico, ora la sua nuova storia d’amore procede a gonfie vele.

L’ex tronista del trono gay ha scritto sul suo profilo social il seguente messaggio al miele al suo compagno: “Con te, le farfalle nello stomaco sempre e comunque, come se ti avessi appena incontrato. E pure la certezza di amarti davvero come se ti conoscessi da sempre”.

Alex ha poi continuato: “È che gli inizi sono tutti belli, il vero incanto sta nel saper continuare. Ti amo ogni giorno di più”. Un periodo in cui l’ex tronista gay di Uomini e Donne sta imparando ad apprezzarsi sempre di più: “Ama ciò che fai, prendi la vita con leggerezza. Rischia. Migliora te stesso per essere, non per apparire”.

Tantissimi messaggi colmi di affetto e sostegno per l’ex tronista gay da parte dei suoi follower, ma anche da parte di altri personaggi famosi del jet set nazionale tra cui l’ex ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ed ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, che ha commentato: “Che belli”.

Redazione-iGossip