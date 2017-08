Amedeo Barbato di Uomini e Donne pensa ancora a Sophia Galazzo

Amedeo Barbato di Uomini e Donne ha ammesso ai suoi fan di pensare ancora alla sua ex fidanzata Sophia Galazzo e ai bellissimi ricordi del suo trono. Il bel napoletano ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Andare da un cliente in Via Tiburtina e ritrovarsi a pensare ai bellissimi ricordi di Uomini e Donne. Esistono ancora delle note positive il lunedì mattina”.

Il post social dell’ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Barbato ha subito scatenato l’interesse e la curiosità dei suoi seguaci. Un suo sostenitore gli ha chiesto in modo esplicito: “Amedeo, che pensi ancora a Sophia?”. E lui ha ribattuto: “E’ inevitabile non pensarla”.

La risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Barbato ha subito scatenato i fan dell’ex coppia di Uomini e Donne che credono ancora in un incredibile e al quanto improbabile ritorno di fiamma.

