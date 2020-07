Andrea Cerioli di Uomini e Donne vuole un figlio da Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli di Uomini e Donne vuole un figlio dalla fidanzata Arianna Cirrincione. La coppia ha parlato della loro storia d’amore al magazine della trasmissione pomeridiana di Canale 5, Uomini e Donne Magazine. I due ex protagonisti del trono classico si sono lasciati andare a delle confessioni riguardanti il loro futuro insieme.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione – Foto: Instagram

L’ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello ha dichiarato: “Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. A oggi non ci stiamo ancora pensando – ha detto Andrea Cerioli -, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare. […] Diciamo che tra noi il discorso figli capita più frequentemente del discorso matrimonio. Un figlio per noi rappresenta qualcosa di meraviglioso… il sogno di chiunque, no?”.

L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione, ha svelato di non aver ancora mai pensato al vestito ma alla proposta di nozze: “Il matrimonio è il sogno di ogni ragazza, quindi assolutamente sì, anche se ancora per il momento non è tra le nostre priorità. Nel caso, preferirei una cosa semplice con parenti e amici. Non amo particolarmente le cose fatte in grande… quindi sicuramente una cerimonia un po’ più riservata, ma che condividerei volentieri con tutte le persone che ci seguono e ci sostengono. I figli? È uno dei progetti, ma sicuramente, prima, è necessario mettere in fila tutte le cose e sistemare le nostre vite al meglio, per poter essere in grado di crescerlo con tutta la tranquillità possibile”.

Tra i due il più geloso è Andrea. La coppia ha comprato una casa, dopo aver convissuto per un periodo abbastanza lungo a casa dei genitori dell’ex tronista.