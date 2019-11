Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione di Uomini e Donne sempre più innamorati e uniti

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione di Uomini e Donne sono sempre più innamorati e uniti. I due innamorati vip si sono raccontati al magazine del dating show di Canale 5. L’ex tronista ed ex concorrente pluritatuato del Grande Fratello ha spiegato: “Insieme stiamo bene: tutto procede per il meglio. Fa strano pensare che sia già passato un anno: noi siamo sempre qui. Facciamo su e giù tra Bologna e Genova, ci dividiamo con il lavoro e stiamo preparando casa nostra. A fine gennaio saremo dentro e non vediamo l’ora”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: “Arianna si è trasferita da me e, a oggi, stiamo per tre quarti del mese nella mia città e poi una settimana a Genova. Non abbiamo una tabella di marcia fissa: ci regoliamo anche in base alla necessità. Credo che all’inizio sia stato duro per lei separarsi dalla sua vita: dal giorno alla notte sono state stravolte le abitudini di entrambi, ma soprattutto le sue. Le dico che sono fiero della persona che ho al mio fianco: ci compensiamo sotto tanti punti di vista. Lei è sicuramente più paziente di me. Se dovessi definire come ci vediamo direi ‘una squadra’. Passiamo ventiquattro ore su ventiquattro insieme – ha aggiunto -, lavoriamo prevalentemente sui social, seguiamo eventi: abbiamo trovato un incastro quasi perfetto. Come ogni coppia spesso litighiamo anche per piccolezze della vita quotidiana, però sappiamo sempre dove arriva l’uno e dove l’altro: siamo complici, ci aiutiamo”.

Cerioli ha poi analizzato quel periodo di crisi della coppia, che ha fatto molto discutere, rivelando che è stato un periodo intenso: “Incastrare due vite non è subito semplice: ognuna ha i suoi ritmi e le sue abitudini. Per di più siamo in due città diverse e quindi inevitabilmente c’è anche questo elemento da assimilare e gestire, ma tutto piano piano si sta stabilizzando e costruendo. All’inizio siamo andati all’avanscoperta: abbiamo iniziato a ragionare su come gestire le diverse esigenze. La crisi? Non ne ho fatto un mistero. Una coppia è formata da due persone che condividono un sentimento, che non sempre implica il trovare da subito un incastro perfetto. Due persone possono essere diverse, come possono essere differenti le ambizioni, le paure. E questo bisogna saperlo rispettare. A oggi, quindi, potrei dire che la nostra chiave è proprio il rispetto”.

Arianna ha poi concluso l’argomento: “Andrea è geloso, lui è più impulsivo. Diciamo che siamo entrambi gelosi, solo che io lo maschero meglio. […] Conservo tra i ricordi migliori il nostro primo viaggio insieme a Barcellona. Siamo andati lì per lavoro, ma alla fine la permanenza si è trasformata in una vacanza. È stata la prima volta che ci siamo divertiti lontani da tutto e da tutti”.

