Andrea Dal Corso criticato dalla sua ex fidanzata Martina Tognon

Andrea Dal Corso di Uomini e Donne è stato fortemente criticato dalla sua ex fidanzata Martina Tognon in una storia di Instagram al veleno in cui ha criticato anche tutti coloro che decidono di entrare nel cast dei dating show di Maria De Filippi, e ancora più generalmente le reti televisive tradizionali, da Rai 1 a Italia 1.

La modella ha dichiarato: “Dall’1 al 6 per me i canali non esistono. C’è gente che vive la propria vita basandola sul gossip e sui reality show, cose di cultura, facendo di gente che recita, che litiga in tv e che fa di tutto per l’audience i loro idoli. Non so neanche chi sia questa (in riferimento a Antonella Fiordelisi) perché non ho neanche aperto il post, ma si capisce la base su cui si poggia. Che vergogna. La gente che guarda queste cose deve vergognarsi perché se questi cavolo di programmi e di personaggi esistono è perché la gente li vuole”.

“Io e Andrea ci lasciati sei mesi prima che facesse quella cazz*ta di programma”, ha confessato l’attrice e modella, che ha rivelato che il bel giovane sarebbe stato solito criticare quel mondo di cui poi è diventato assoluto protagonista.

Redazione-iGossip