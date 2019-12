Andrea Damante dopo Viviana Vizzini flirta con Claudia Coppola. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne è un playboy nato o meglio come direbbe qualcuna, uno sciupafemmine incallito.

Andrea Damante – Foto: Facebook

Il deejay ed ex fidanzato di Giulia De Lellis è stato immortalato insieme con la sua nuova fiamma dai paparazzi del settimanale di cronaca rosa Chi. I fotografi della rivista di gossip hanno immortalato anche un bacio appassionato tra i due in uno dei locali più in di Milano, il Dry. E la sera precedente erano insieme alla Langosteria, un altro noto ristornate del capoluogo meneghino.

La sua nuova fiamma è una modella, ma non si conoscono ulteriori dettagli, almeno finora. Sarà l’ennesimo flirt oppure è una storia seria? Stay tuned per saperne di più!