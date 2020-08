Andrea Damante e Giulia De Lellis di Uomini e Donne sono in crisi profonda

Andrea Damante e Giulia De Lellis di Uomini e Donne sono in profonda crisi. La seconda reunion tra il deejay veronese, 30 anni e l’influencer romana, 24 anni, non sarebbe andato a buon fine. La conferma della crisi è arrivata però dall’ex tronista del trono classico Andrea Damante che al settimanale di cronaca rosa Chi ha rivelato: ‘’Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno, abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. Poi vedremo’’.

Andrea Damante e Giulia De Lellis – Foto: Instagram

L’assenza del deejay e dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip al compleanno delle nipotine della web influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne non lascia alcun dubbio. Tra i due è crisi nera. Al mega party romano per festeggiare Matilde e Penelope, Damante infatti non c’era.

I Damellis sono di nuovo a un passo dalla rottura? I fan sperano proprio di no, anche se i segnali sono davvero inequivocabili. Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!