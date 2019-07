Andrea Damante in love con Madre Natura Sara Croce

Andrea Damante in love con Sara Croce. Dopo gli innumerevoli flirt o pseudo-flirt estivi, il deejay ed ex tronista di Uomini e Donne sembra aver trovato la serenità e la felicità in amore grazie a Madre Natura di Ciao Darwin.

Se da un lato la sua ex fidanzata storica, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e web influencer Giulia De Lellis è felicemente innamorata del pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone, ora anche il Dama non è più single e al settimanale di cronaca rosa Chi ha sottolineato che non è il semplice flirt estivo.

Il deejay ha dichiarato alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini: “Non è un flirt. Questa volta faccio sul serio!”.

Come e quando è scoppiata la passione tra i due? “La scintilla tra i due si è accesa quando si sono conosciuti grazie ad amici comuni – ha raccontato il settimanale Chi -. Il primo passo comunque lo ha fatto Damante e quando l’ex tronista ha capito che da parte di Sara, seguita da 335mila follower (nonché messaggiata e corteggiata da calciatori, attori, eccetera), l’interesse era corrisposto, non ha aspettato un secondo per dichiararsi e far partire la storia. Cenette romantiche da ‘Finger’s’ a Milano, weekend a Forte dei Marmi con gli amici Raffaella Zardo e Pietro Tavallini e poi un viaggio toccata e fuga a Mykonos. Addirittura Andrea si è presentato anche in agenzia di Sara – ha rivelato la rivista di gossip – per non perderla di vista durante i suoi incontri di lavoro. Anche la Croce ha fatto lo stesso: infatti, è apparsa durante le ultime serate in discoteca di Damante in consolle per ‘presidiare’ il terreno attorno al suo nuovo fidanzato. Insomma un po’ di sana gelosia”.

Le vacanze dei due proseguiranno alle Baleari dove Andrea si dividerà nel dj set tra Ibiza e Formentera, ma alle Baleari ci saranno per una bella vacanza d’amore e relax anche Andrea Iannone e Giulia De Lellis…

Redazione-iGossip