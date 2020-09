Andrea Damante su Giulia De Lellis: “Abbiamo deciso di prenderci del tempo”

Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno scelto di prendersi del tempo per riflettere sul futuro della loro relazione d’amore. La coppia nata negli studi tv di Uomini e Donne è nuovamente sul punto di rottura. I fan di Andrea Damante e Giulia De Lellis temono che questa volta possa essere la separazione definitiva.

Andrea Damante e Giulia De Lellis – Foto: Instagram

L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e deejay ha confessato durante una recente intervista a Vanity Fair: “Tra me e Giulia, le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Abbiamo deciso di prenderci del tempo, inevitabilmente, questo non mi fa stare benissimo però sono sicuro che, col trascorrere del tempo, in un modo o nell’altro, passerà senza che nessuno dei due faccia del male all’altro, né ci si manchi di rispetto. Ci siamo solo presi del tempo per capire, essendo in un momento importante della nostra storia e della nostra vita”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato che lo stress causato dal vivere pubblicamente una storia d’amore può essere deleterio per una coppia: “Purtroppo, l’aspetto negativo consiste nel fatto che una storia viene un po’ rovinata e sgretolata perché ti ritrovi sotto l’occhio del ciclone. Devi stare attento nel fare determinate cose, è abbastanza stressante e lo stress non fa bene a una coppia. Il gossip su di noi, spesso fatto solo di notizie false o raccontate solo per fare rumore, provoca malumore e non è semplice riuscire a ritagliarsi momenti privati”.

Ora Andrea Damante ha ammesso che i rumor, indiscrezioni e gossip iniziano a dargli fastidio: “Prima non ero così, non rispondevo, per non alimentare un gossip tossico. Adesso, però, mi sono stufato perché mi sono reso conto che se stai zitto, ti sommergono ancora di più. L’invadenza che più mi ha ferito? Le fake news, l’inventarsi cose da zero”.