Andrea Zelletta di Uomini e Donne attacca gli hater: “Le parole fanno male”

Andrea Zelletta di Uomini e Donne ha attaccato duramente gli hater, che si erano scagliati contro di lui per la sua storia d’amore con l’ex corteggiatrice del trono classico Natalia Paragoni. L’ex tronista pugliese ha voluto mettere un freno all’odio dei detrattori, pubblicando un messaggio assai eloquente: “Io accetto sia critiche che insulti, ma devono avere un senso logico, le parole fanno male. Ricordatevelo. Anche dette da persone sconosciute”.

Per quanto riguarda la sua relazione con Natalia, procede tutto per il meglio. C’è stato già il tanto atteso ‘Ti amo’ e le presentazioni in famiglia: “Sono stati dei giorni bellissimi – ha detto Andrea -, perché la sua famiglia mi ha accolto con tanto affetto. Sono risultato simpatico anche agli occhi del padre di Natalia, che so essere molto severo, perciò mi sento fortunato. Mi hanno messo a mio agio: la mamma è molto solare, anche suo fratello, e mi sembrava di stare quasi in una Valtellina pugliese. Siamo già andati diverse volte a trovare i suoi genitori e ci saranno ancora tante altre occasioni”.

Auguri!

Redazione-iGossip