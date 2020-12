Andrea Zelletta e Natalia Paragoni come agli ex Damellis, Andrea Damante e Giulia De Lellis? La fidanzata dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha risposto a questa domanda a Casa Chi. Natalia Paragoni è stata molto diretta e schietta come sempre.

La fidanzata dell’ex tronista tarantino del trono classico di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, ha puntualizzato: “Siamo totalmente l’opposto come persone, come personalità… Io ho sempre fatto l’estetista, ho studiato per questo e ho portato avanti solo un mio lavoro e una mia passione, non sono andata a random inventandomi make up artist o beauty influencer, le cose le so”.

Natalia ha poi aggiunto: “Andrea è un modello ed è un’altra cosa rispetto ad Andrea Damante. Quando ci paragonano a questa coppia è perché vedono che mettiamo sempre le stesse cose perché i brand sono quelli. Uguale Andrea, lui fa il dj, ha iniziato a studiare, ha fatto una scuola lo scorso anno ed è partito gradualmente senza montarsi la testa. Se facciamo gli stessi lavori, che devo farci? I lavori son quelli e io non mi paragono comunque perché io ho studiato e so di quello che parlo, degli altri non so… può darsi che lei abbia fatto scuole e si sia informata, non lo so. C’è un po’ questo stereotipo che si copia lei ma bisogna capire la differenza, solo quello”.

In merito alla richiesta di Andrea di avere una stanza a parte nella Casa del Grande Fratello Vip 5 per poter praticare dell’autoerotismo, Natalia ha asserito: “Ma siamo nel 2020! L’autoerotismo ci sta e tutti lo fanno solo che il mio ragazzo è sincero! Anche io devo fare la mia parte, sono giovane quindi… mi tratterrò, son dentro casa e son tranquilla!”.

