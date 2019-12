Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono fidanzati. Matrimonio in arrivo per la bellissima e sensuale coppia di Uomini e Donne. L’ex tronista ha regalato un prezioso anello di fidanzamento alla sua dolce metà in occasione della festa di compleanno (22 anni) di Natalia.

Nel momento della torta, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne, davanti ai parenti a tanti ex volti noti del dating show di Canale 5 tra cui Nicolò Ferrari, Giulia Cavaglià e Marco Cartasegna, ha fatto il grande passo, ufficializzando con un anello la sua storia d’amore con la Paragoni: “Lei dice che non faccio mai sorprese. […] Siccome sappiamo tutti che Natalia è la mia fidanzata, però io vorrei ufficializzarlo”.

Lei si è giustamente e visibilmente emozionata e ha mostrato a tutti con gioia e fierezza l’anello. Non è stata una proposta di matrimonio, ma un bellissimo gesto che fa ben sperare per il futuro.