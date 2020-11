Angela Favolosa Cubista silura Maria De Filippi: “Mi ha sfruttata e poi mi ha buttata, il mondo dello spettacolo è così”

Angela Favolosa Cubista ha silurato la celebre e popolare conduttrice tv Maria De Filippi in un video al vetriolo su TikTok. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne è praticamente scomparsa dalle scene e dal mondo della televisione da diversi anni ormai, ma è molto attiva sui social network.

In uno dei suoi recenti video si è scagliata contro la moglie di Maurizio Costanzo e ha rifilato una stoccata anche a Barbara d’Urso.

“Vi ho fatto capire che io da Maria De Filippi non prendevo neanche una lira – ha sottolineato Angela Favolosa Cubista -. Mi ha sfruttata e poi mi ha buttata. Fanno così, il mondo dello spettacolo è così. Poi Berlusconi ad agosto faceva la pubblicità dicendo che a settembre avrebbe messo programmi nuovi, invece poi c’è sempre Uomini e Donne e Barbara d’Urso. […]”.

L’ex dama del trono over ha poi asserito: “Poi Maria De Filippi a Uomini e Donne, perché devono ballare a contatto fisico? Secondo voi è giusto che si stringono? Non è giusto, ma gli conviene a Berlusconi con la sua pubblicità. Non è giusto che ballano appiccicati, non va bene che ballino in un programma tv”.

