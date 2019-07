Angela Nasti e Kevin Bonifazi escono allo scoperto sui social

Angela Nasti e Kevin Bonifazi sono usciti allo scoperto sui social. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e il difensore del Torino non si nascondono più. Archiviata in fretta e furia la sua relazione d’amore lampo con Alessio Campoli, la sorella della fashion blogger Chiara Nasti ha trovato subito il suo nuovo principe azzurro.

Poteva passare un giorno, un mese o un anno e mi avreste giudicata ed attaccata a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici”, ha dichiarato Angela Nasti sui social replicando alle numerose critiche ricevute per il suo nuovo amore.

In vacanza ad Ibiza, l‘ex tronista napoletana ha poi pubblicato la prima foto di coppia con Kevin ufficializzando così una storia che ha scatenato diverse polemiche sul web.

Redazione-iGossip