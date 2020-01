Anna Munafò di Uomini e Donne e Peppe Saporita si sono sposati. Matrimonio a Milazzo per l’ex tronista del trono classico e il compagno. Le nozze si sono celebrate il 31 dicembre scorso alla presenza di parenti e amici. Durante il lieto evento si è diffuso il rumor sulla possibile gravidanza di Anna.

L’ex concorrente di Miss Italia ha realizzato il suo sogno, dopo aver annullato il matrimonio con Matteo Milioti nell’estate 2018. L’ex fidanzata di Emanuele Trimarchi, la sua scelta a Uomini e Donne, è in love con Peppe da un anno, ma secondo gli ultimi rumor la scelta di convolare a nozze sarebbe stata dettata dal fatto che l’ex tronista sarebbe in dolce attesa. Primo figlio in arrivo per Anna Munafò di Uomini e Donne?

Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi anche da parte della nostra redazione. Auguri!