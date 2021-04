Anna Tedesco contro Ida Platano: “La più vanitosa, me la sono sorbita per tre anni”

Anna Tedesco si è scagliata duramente contro la dama del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano, perché è la più vanitosa. Durante una diretta su Instagram con la sua amica ed ex dama Veronica Ursida, Anna Tedesco ha risposto a una domanda dell’influencer Fralof, che ha chiesto chi fosse la più vanitosa della trasmissione. La risposta non si è fatta attendere.

“Ida Platano, me la sono sorbita tre anni, più vanitosa di lei non c’è nessuno, non ne potevo più” ha dichiarato l’ex dama toscana. Non solo. Secondo Anna la storia attuale di Riccardo, l’ex fidanzato di Ida Platano e Roberta Di Padua, è destinata a continuare perché Roberta è una donna più sicura di Ida.

Nella diretta Instagram con Anna anche Veronica Ursida ha detto la sua in merito alla domanda sulla donna più vanitosa del parterre e l’ex dama romana ha risposto senza esitazioni: “Per me la più vanitosa è Roberta Di Padua. Non ci andavo per niente d’accordo”.

