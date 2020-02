Anna Tedesco e Mattia si frequentano. Per caso è nata una nuova coppia a Uomini e Donne? Ovviamente ora è troppo presto per dirlo. Di certo la dama del trono over è davvero molto entusiasta e felice della sua frequentazione con Mattia.

Anna ha rivelato durante una recente puntata: “Sta andando bene, abbiamo prenotato un ristorante poco fuori Riccione. Abbiamo parlato tanto, siamo andati a fare una passeggiata sulla spiaggia e ci siamo baciati a lungo. Mi piace tantissimo – ha confessato -, è una chimica che sento e non la voglio nascondere. Non so come andrà, mi piace e non voglio fermarmi, viviamo il momento. Lui mi ha proposto un weekend ed io sono contenta di venirci”.

Barbara ha poi rivelato: “Ha sempre da fare, lui rimanda sempre gli appuntamenti” Anna ha risposto: “Lui è molto presente, la sera ci sentiamo sempre”. Mattia ha sottolineato che non ha esclusive con Anna, infatti si è sentito anche con Valentina ma lei non sapeva della situazione venutasi a creare con Anna: “Mi aveva invitato per questo weekend ma visto le cose io non vengo. Mi avevi detto che non c’era tutta questa alchimia con Anna e ora scopro queste cose? Non me l’aspettavo proprio!”.

Valentina ha rivelato che Mattia ha tenuto nascoste molte cose compreso il pranzo con Anna: “Io sapevo che tu saresti dovuto andare a Riccione con un tuo amico, piuttosto che dirmi una bugia dì la verità senza problemi”.

La conduttrice e ideatrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, ha annunciato che l’uomo sta frequentando anche Carlotta ma Anna non ha voluto sentir ragione: “A me piace, quindi vorrei continuare. Non è da me, ma mi piace stare con lui”.