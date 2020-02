Anna Tedesco su Mattia Ciardo: “Mi piace e combatto per viverlo”

Anna Tedesco non vuole più nascondere le sue emozioni e i suoi sentimenti. La dama del trono over ha candidamente ammesso che le piace molto Mattia Ciardo. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha spiegato le ragioni della sua svolta caratteriale.

Anna Tedesco – Foto: Facebook

“Sono riuscita a rimettermi in gioco dopo aver lasciato, per motivi personali, il mio percorso a metà – ha esordito la dama umbra al settimanale di ‘Uomini e Donne Magazine’ – è una cosa che, come ho sempre detto, odio fare. Ho conosciuto persone nuove e ho provato a far battere ancora una volta il mio cuore, che si era fermato per un anno, ero andata in stallo”.

Per poi sottolineare: “Questo mio ritorno a Uomini e Donne è stato la benzina che mi ha aiutato a rimettermi in moto a suon di emozioni che non provavo da tempo a causa di un momento di down. Ora ho ricominciato a vive re il presente e ne sono contenta perché il mio sbaglio è sempre stato guardare continuamente e solo al futuro, mentre oggi, per tutto quello che ho passato, voglio vi vere il momento e mordere la vita, perché ogni giorno è un dono che ci viene dato. Prima ero sempre troppo restia e razionale con gli uomini, ecco perché, anche se per scelta, sono single da tempo. A oggi, grazie a questo programma, cerco di non nascondere più i miei sentimenti – ha asserito -. Non dimostrare quanto tenga a una persona è sempre stata una mia lacuna, che sto cercando di colmare e anche al di fuori del programma, proprio grazie a Uomini e Donne, ho imparato a dire quello che penso”.

La dama del trono over ha poi parlato di Mattia: “In passato avrei nascosto questa cosa, anche a causa degli attacchi ricevuti in studio. In altri tempi, dopo quello che mi è stato detto mi sarei alzata dalla sedia al centro del parterre e sarei tornata al mio posto mossa da un moto di orgoglio, ma oggi sono cambiata e parlo con il cuore. Per questo se una persona mi piace non lo nego più, ma al contrario paleso le mie emozioni. Come ho detto, sono stata troppo ferma, il mio cuore è stato troppo fermo, tutto ciò solo per continuare a dimostrare agli altri che sono una donna forte. In realtà anche io ho le mie fragilità, che ho sempre nascosto ma non voglio più celare. Per questo ho dichiarato che Mattia mi piace e che combatto per viverlo, al di là di quello che dicono gli altri”.

Anna Tedesco ha voluto mettere subito le cose in chiaro: “Ovviamente non sono innamorata di Mattia, ma tra noi c’è una chimica. Lui è una bella persona. È vero che tra di noi c’è un po’ di differenza di età, ma questa cosa a me non tange: io non guardo quanti anni ha una persona ma le sue qualità. Marcello, con cui sono uscita, ha sessantotto anni, Mattia quarantadue: sono due uomini totalmente differenti ma con gran di qualità. In uno mi ha colpito la testa e nell’altro la chimica che abbiamo. Di Mattia, inoltre, mi ha conquistata la simpatia, oltre che la bellezza. lo non so come andrà, ma non mi importa. D’altronde io mi sono sposata con un uomo di undici anni più grande di me che doveva essere per sempre, ma a oggi nel per sempre non ci credo più”.

Per poi rivelare: “Di Nino mi stavo innamorando e aveva la mia stessa età, ma poi è finita. Ciò vuol dire che la questione dell’età è davvero relativa, l’importante è come due persone si incastrano insieme. lo non voglio vivere di rimpianti. […] Mattia è la novità, la freschezza e la leggerezza del momento e ho deciso di dedicarmi a lui. […] Ora sono focalizzata su Mattia, ma sempre con i piedi di piombo, e comunque vada a finire mi prendo tutte le responsabilità. Dovesse anche finire domani sarò comunque contenta di averla vissuta”.

Anna ha poi augurato all’altra dama del trono over, Gemma Galgani, di trovare l’amore della sua vita perché ne ha tanto bisogno.