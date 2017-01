Anticipazioni Uomini e donne, 20 gennaio 2017: nuovo duro attacco a Gemma

Questa nuova edizione del trono over di Uomini e donne sta lasciando molto spazio a Gemma Galgani, la dama torinese veterana in cerca di un nuovo amore. Oggi, 20 gennaio 2017, dame e cavalieri chiuderanno la settimana dell’amatissimo people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Le anticipazioni fanno trapelare un ennesimo confronto tra Gemma e il suo ex cavaliere Giorgio Manetti. Le lunghe precisazioni e i continui chiarimenti della dama torinese creano qualche attrito con le altre donne in studio, ormai stanche dei suoi tira e molla con il ‘Gabbiano’.

I rumors su le nuove registrazioni non fanno presagire nulla di nuovo per Gemma, nonostante il suo compleanno. Tina Cipollari non ha esitato ad attaccarla anche in questa lieta occasione. Durante la registrazione viene fatto vedere un video che ha come oggetto la reazione della Galgani dopo le parole di Giorgio relative ai loro ricordi. Nonostante la voce spezzata di Gemma, Tina affonda il suo ennesimo attacco, affermando di essere certa di aver sentito la dama sussurrare a Michele le parole “Tu faresti l’amore con me?”.

Il motivo di una tale domanda? L’uscita tra Michele e Gemma pare sia andata molto bene, anche se il cavaliere si è dimostrato più coinvolto da Cristina. Quest’ultima ha confessato di non essere molto contenta dell’uscita con Gemma, consigliando alla dama torinese di provare a riconquistare Giorgio. Tirato in causa, l’affascinante cavaliere ha attaccato Anna chiedendole il perché del negato saluto. La risposta non poteva che tirare in causa Gemma. Anna ha risposto che non ha gradito le parole rivolte alla dama torinese, perché facilmente fraintendibili.

E dopo attacchi, polemiche e battibecchi, a fine puntata un nuovo cavaliere si presenta per conoscere proprio Gemma. Che Giuseppe sia il futuro della dama torinese?