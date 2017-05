Anticipazioni Uomini e Donne davvero scoppiettanti e curiose! Ieri 22 maggio 2017 è stata registrata una nuova puntata del trono classico della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. La tronista Rosa Perrotta ha fatto la sua scelta!

Le ultime news e anticipazioni sulla scelta di Rosa Perrotta sono state diffuse dal sito web di Uomini e Donne. Ecco il racconto della scelta della collega di Desirée Popper, Rosa Perrotta.

IL GIORNO DELLA SCELTA DI ROSA PERROTTA

“La puntata comincia con un filmato che racconta la scelta dell’abito che indosserà – si legge sul sito di Uomini e Donne -, uno stile diverso come diversi sono i suoi due corteggiatori arrivati fin qui, sobrio per Pietro e più vivace per Alex, quindi confessa le emozioni provate durante tutto l’ avventura del trono e afferma commossa che, per la prima volta, si è concessa la libertà di essere se stessa! Entra in studio vestita d’oro come una sirena e Maria , sulla base della sua affermazione, chiede cose ne deduca Tina? Secondo l’opinionista potrebbe essere un depistaggio.Un secondo video riepiloga il dopo puntata con Pietro: lui , seccato per il bacio dato ad Alex, si era espresso duramente nei suoi confronti, così se ne scusa e i due fanno pace”.

IL MOMENTO CLOU DEL TRONO DI ROSA PERROTTA

Dopo aver trasmesso le ultime esterne è giunto il momento clou del trono di Rosa. “Il primo ad entrare è Alex e, dopo una lunga motivazione – si continua a leggere sul sito della trasmissione – gli dice che non sarà lui la sua scelta. Gianni dichiara di cambiare completamente idea su Rosa e l’abbraccia. Tina si dice dispiaciuta perché il ragazzo le piaceva, minaccia di uscire ma Maria la frena. Entra Pietro… ci mette un po’ Rosa per dirgli che è lui la sua scelta e gli occhi del corteggiatore tradiscono emozione e inquietudine che si sciolgono immediatamente quando lei fa il suo nome! Petali e Mina accompagnano il loro lungo bacio”.

Vi piace questa scelta? Che ne dite di questa nuova coppia di Uomini e Donne?