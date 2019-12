Anticipazioni Uomini e Donne, Carmen Di Pietro lancia un nuovo appello a Maria De Filippi

Carmen Di Pietro non transige. Vuole avere una chance da Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di tronista o corteggiatrice durante il trono classico. Per questo motivo ha lanciato un nuovo appello alla presentatrice, ideatrice e produttrice di Uomini e Donne dalle pagine di Grand Hotel.

Da quando è terminata la sua storia matrimoniale con Giuseppe Iannoni, la showgirl potentina fa davvero fatica a trovare il principe azzurro. Diversi mesi fa al settimanale di cronaca rosa Spy, l’ex gieffina aveva rivelato: “Vorrei andare a cercare marito. Se Maria De Filippi mi invita, corro”.

Ora ha rilanciato il suo appello: “L’altro giorno i miei figli confabulavano di troni e tronisti. E lì ho capito che vorrebbero mandarmi a Uomini e Donne. La prima condizione è che i miei figli non si facciano aspettative, e la seconda è che Maria non mi metta sul Trono Over. Voglio fare la tronista o anche la corteggiatrice”.

Maria farà finta di nulla anche questa volta o le concederà una ghiotta possibilità?

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!