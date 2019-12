Anticipazioni Uomini e Donne, Maria De Filippi dà il benservito a Juan Luis Ciano

Anticipazioni Uomini e Donne: le ultime news e indiscrezioni sul trono over sono davvero scoppiettanti. Dopo essere stato smascherato dal cavaliere del trono over Armando Incarnato, in merito ai messaggi proibiti con sua sorella, l’odontoprotesista è stato scaricato dalla dama torinese Gemma Galgani e dalle altre colleghe del trono over.

L’avventura di Juan Luis Ciano a Uomini e Donne si è conclusa nel peggiore dei modi. Ecco le ultime anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News.

“Gemma Galgani si presenta arrabbiata perché lui non l’ha cercata per niente in questi ultimi giorni tranne ricomparire due giorni fa, solo che lei ha deciso di non rispondergli più. Si è parlato anche del suo amico che stupidamente su fb ha confessato che lui è arrivato a Uomini e Donne per una scommessa. – si legge su Il Vicolo delle news – Ovviamente lui nega ma non gli crede nessuno. Tutti lo attaccano e lo vogliono fuori dallo studio, Tina anche non si risparmia pure se se la prende anche con lei perché è la solita ‘zerbina‘ senza dignità. Alla fine lei chiude per sempre con lui, Juan Luis vorrebbe rimanere per Aurora che però rifiuta. Maria a questo punto chiede se qualcuna del parterre sia interessata a lui, dietro risposta negativa invita l’odontoiatra a lasciare il Trono Over. Finisce così l’esperienza dell’uomo nel programma”.

Un epilogo inglorioso e davvero deludente per Juan Luis!