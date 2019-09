Anticipazioni Uomini e Donne: Sara Tozzi ha lasciato a sorpresa il trono classico dopo pochissime puntate. Lo scoop è stato lanciato in esclusiva da Il Vicolo delle News. La giovane 22enne avrebbe infatti confessato durante l’ultima registrazione del trono classico di avere ancora in testa il suo ex fidanzato.

Pertanto non c’entra nulla l’ex concorrente di Temptation Island, Javier Martinez, che è stato cacciato dalla trasmissione pomeridiana di Canale 5 dopo le segnalazioni giunte in redazione su di lui: praticamente era già fidanzato e stava recitando il copione nel salotto tv di Maria De Filippi per business e popolarità.

D’altronde la tronista di Uomini e Donne Sara Tozzi aveva rivelato in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di avere il terrore delle fregature e degli uomini poco seri: “Maria e la redazione mi fanno sentire protetta – aveva detto la 22enne -, so di essere in buone mani. Ho sofferto molto per la mia ultima relazione. È finita meno di un anno fa. È stata una grossa batosta, non è stato facile rialzarsi”.

Chi è Sara Tozzi?

La modenese Sara Tozzi è nata ad agosto nel 1997. Sara ha due fratelli: Chiara e Tommaso, quest’ultimo nato da una seconda relazione del padre, ma al quale vuole un mondo di bene. Sua madre è un’impiegata, mentre, il papà gestisce un nightclub a Modena. Dopo il diploma conseguito al Liceo a indirizzo psicopedagogico, Sara ha deciso di non proseguire gli studi ma di cominciare a lavorare come barista. Ama divertirsi e le piace tantissimo viaggiare. Con la mamma condivide il valore della famiglia e dell’amore e ha ammesso che più che alla bellezza è interessata all’aspetto interiore di una persona. Adora gli animali, in modo particolare i gatti, e ha diversi tatuaggi. Dopo la sua partecipazione come tentatrice a Temptation Island, Sara Tozzi è stata scelta come tronista di Uomini e Donne ma la sua esperienza è durata pochissimo: dopo poche puntate ha abbandonato il trono perché pensa ancora al suo ex compagno.

Redazione-iGossip