Armando Incarnato di Uomini e Donne al centro delle polemiche: “Conosciamo i tuoi giochetti”

Armando Incarnato di Uomini e Donne è finito al centro di aspre e durissime polemiche. Perché? Che cosa è successo? La vamp Tina Cipollari ha accusato Armando di giocare con la nuova dama, applicando sempre lo stesso schema pur di rimanere nel programma.

Anche la sua ultima frequentazione con Sara non è andata a buon fine. La storica e irriverente opinionista di Uomini e Donne l’ha prontamente attaccato: “Conoscevamo il finale! A te non interessa perché a te non piace. Ormai non puoi prendere più in giro nessuno, basta! Bravo Armando, viva l’amicizia! Lei ti ha tanto acclamato e esaltato agli inizi… Non sei interessato, non ti interessa. Se ti capita una donna con un carattere aggressivo, avrebbe detto il contrario perché lui parla a seconda della persona! Ormai lo conosciamo il tuo giochetto”.

A nulla sono valse le spiegazioni di Armando, che è stato interrotto più volte dagli applausi del pubblico, che si è schierato totalmente dalla parte della vamp.

E voi siete d’accordo con Tina? Che cosa ne pensate?