Armando Incarnato di Uomini e Donne ha cercato di riavvicinarsi a Ida Platano e ha fatto un augurio speciale a Gemma Galgani, la discussa dama del trono over. Ha sorpreso i telespettatori del fortunato e chiacchierato programma tv di Canale 5, rivelando al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi di aver contattato Ida Platano: “Ho cercato un riavvicinamento, ma ho smesso quando mi ha detto che non era il caso che continuassi. La rispetto quindi non la contatterò di nuovo”.

La bella dama è rimasta scottata dalla rottura con Riccardo Guarnieri, tornato in studio e subito attirato da Roberta Di Padua.

Armando ha poi parlato di Gemma Galgani. Che cosa regalerebbe alla torinese per Natale? “Le regalerei un’altra vita – ha detto il famoso cavaliere – per avere in un’altra vita un’altra Gemma”.

Lui però non riesce proprio a trovare l’anima gemella. Incarnato non è di certo il tipo che si arrende facilmente. Ha messo a tacere le critiche del pubblico, continuando il suo percorso in cerca della sua anima gemella.

