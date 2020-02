Armando Incarnato di Uomini e Donne nella bufera: il suo sfogo social

Armando Incarnato di Uomini e Donne è finito al centro di aspre e durissime polemiche poiché è stato accusato di avere una relazione clandestina con una ragazza di 20 anni fuori dagli studi Mediaset. La segnalazione è arrivata direttamente da Veronica Ursida, evidentemente delusa dal comportamento del cavaliere partenopeo.

Il cavaliere ha negato tutto ed è rimasto molto dispiaciuto e amareggiato dagli attacchi provenienti dalle dame del trono over.

Su Instagram Story si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha chiaramente provocato le due dame del parterre over: “Ma quando parlano con Armando prendono la scossa sotto il c**o che tutte si alzano o devono far vedere il vestito che indossano per pubblicizzare il negozio che gliel’ha regalato? O lo odi o lo ami”.

Il cavaliere partenopeo, stanco delle critiche e delle accuse, ha pubblicato un nuovo post sui social che sembra essere una frecciata alle sue corteggiatrici: “Non è importante quanto aspetti ma chi aspetti”.

