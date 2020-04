Armando Incarnato non ha dubbi: “Gemma Galgani è la dama che mi colpisce di più”

Armando Incarnato non ha dubbi. Per lui, Gemma Galgani è la dama del trono over di Uomini e Donne che lo colpisce di più. Il cavaliere ha riservato parole di grande stima, affetto e simpatia nei confronti dell’acerrima nemica vip di Tina Cipollari.

Armando Incarnato ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato di Gemma Galgani: “Prepararsi per la sfilata è sempre emozionante ed entusiasmante, ma non ho grosse difficoltà nello scegliere l’outfit, in quanto cerco sempre di essere me stesso senza strafare. […] Non cerco mai quando faccio una sfilata, di prendere a modello qualcuno, ma proietto sempre me stesso in quello che è il tema richiesto”.

Il cavaliere ha poi affermato: “In verità, e non è per tirare acqua al mio mulino, penso che a differenza di altri ho sempre avuto un connubio perfetto tra outfit, musica e tema, ma essendo consapevole che a prescindere da ciò che faccia o dica per molti sono sempre da due, non trovo gratitudine nel pensiero altrui, ma solo ed esclusivamente in me stesso, anche perché per me alla fine la sfilata è un modo per comunicare qualcosa di bello e su questo ho sempre avuto enormi difficoltà, in quanto chi ho di fronte o fa finta di non capire o non ci arriva per davvero. Nel parterre ci sono persone che fanno della sfilata una ragione di vita e guai se arrivano quarte o quinte, tipo Veronica…”

Poi ha rivelato: “La dama che mi colpisce sempre di più durante le sfilate è Gemma: riesce a essere ogni volta in tema, gioiosa, allegra, solare e soprattutto la trovo ogni volta molto riconoscente nei confronti di chi, a prescindere del voto, ha espresso il proprio pensiero”.

