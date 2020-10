Armando Incarnato rincara la dose su Gianluca De Matteis: “Ragazzo troppo costruito”

Armando Incarnato ha rincarato la dose su Gianluca De Matteis durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere del trono over e il neo tronista si contendono l’attenzione della bella corteggiatrice Lucrezia, molto confusa circa la sua preferenza.

Armando Incarnato ha dichiarato alla rivista ufficiale di Uomini e Donne: “Quest’estate ho avuto modo e tempo di riflettere sul mio percorso (a Uomini e Donne e in generale), sui miei errori, e automaticamente su ciò che mi ha portato a fallire in amore. Almeno fino a oggi. La verità, ho capito, è più semplice di quanto si pensi: se non ami te stesso non puoi amare gli altri. E, facendo un lavoro sulla mia persona, sono arrivato alla piena consapevolezza di ciò che sono e di quanto invece sia distorta la visione che si ha di me. Amare se stessi per amare gli altri significa volersi bene e, se ti vuoi bene, cerchi in tutti i modi di farti amare in modo tale che chi si avvicini a te possa farti solo del bene e mai il contrario”.

Per poi aggiungere: “Per far sì che questo accada però bisogna essere diversi […] Il più grande dei miei propositi, tanto per iniziare, è essere un Armando diverso, un Armando paziente, tranquillo e sereno ma anche un Armando che ama se stesso e che, proprio per questo, eviterà determinate situazioni e conoscenze”.

Il cavaliere è stato catturato dagli occhi azzurri della bella Lucrezia. Mentre Gianluca l’ha accusato di fingere interesse. Armando ha voluto spiegare cosa lo ha attratto della corteggiatrice: “Lucrezia ha carisma, carattere, parla poco e ascolta tanto e questo l’ho notato soprattutto nelle nostre chiacchierate al telefono. Credo sia una bella persona, capace di tirare fuori il lato migliore di me. Forse mi sbaglio, ma magari no. Chissà: potrebbe essere lei quella giusta? Vedremo”.

Ha poi lanciato una frecciatina al vetriolo al rivale: “Mi spaventa più il fatto che Lucrezia mi piaccia così tanto rispetto alla contesa con un altro uomo. Non sono in competizione con Gianluca, mi interessa solo piacere a Lucrezia. Se Gianluca c’è o non c’è a me non fa nessuna differenza. Credo però che sia un passo indietro rispetto a me, questo sì. La mia non è presunzione, ma per quello che ho sentito e visto in puntata Gianluca mi sembra uno che si contraddice. Che non sa bene cosa vuole, prima dice una cosa poi ne fa un’altra. Prima dice che Lucrezia gli interessa, poi però non la porta in esterna perché lei sì sente con me. Sono convinto che se si prova interesse per una donna si debba cercare di farsi conoscere. Non ha senso dirle di prendersi il suo tempo. Gianluca lo vedo come un ragazzo troppo costruito – ha concluso -, mille pensieri e zero naturalezza su scelte che dovrebbero avere come unico mood l’istinto. Se una persona ti piace non perdi tempo e non aspetti. La conquisti”.

