Armando Incarnato silura Lucrezia Comanducci: la stoccata al vetriolo

Armando Incarnato ha silurato la bella 33enne romana Lucrezia Comanducci dalle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine. Il chiacchierato e discusso cavaliere del trono over ha spiegato che non rincorre nessuna donna fuori dallo studio. Ha spiegato alla rivista ufficiale del dating show di Canale 5 che poche volte ha mostrato i suoi sentimenti in pubblico poiché ha sempre preferito apparire forte, arrogante, presuntuoso, al punto di risultare persino maleducato, scontroso e irrispettoso nei confronti del prossimo.

Il cavaliere Armando Incarnato ha dichiarato: “Facevo il duro, ma poi quando ero solo la mia natura usciva fuori e mi pentivo amaramente anche solo di aver alzato un po’ la voce o trattato male chi avevo di fronte […] Uomini e Donne è il tanto discusso day time show dove i malpensanti credono che sia tutto programmato, ma non è affatto così. Io lì rido, mi arrabbio, ci resto male, mi alzo ed esco fuori e oggi piango. Emozioni che non riesco più a trattenere: lacrime che davanti ad alcune storie non riescono più a nascondersi e non possono far altro che uscire fuori”.

Sembrava che fosse molto preso da Lucrezia Comanducci. Dopo che il tronista Gianluca De Matteis ha messo fine al triangolo, il partenopeo del trono over ha avuto campo libero ma Lucrezia ha sorpreso tutti, lasciando lo studio.

Incarnato ha asserito: “Pensavo scegliesse di restare e, senza fare tante differenza tra me e il tronista, mi dicesse: Io sono qui! Invece è andata via senza dire nulla se non che il contesto non le apparteneva. Come avrei potuto rincorrerla? Perché precludermi la possibilità di uscire dallo studio come le altre coppie, tra fori, abbracci e sorrisi sulle labbra? In amore non vince chi scappa, ma chi resta […] Davanti ad un’uscita come la sua che, a mio avviso, è priva di una motivazione valida – ha concluso -, non mi sono sentito di rincorrere una donna che non ha mai espresso una parola o un sentimento davanti a tutti”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con il pensiero di Armando? Oppure pensate che non sia realmente interessato a nessuno ma resta a Uomini e Donne per business e pubblicità?