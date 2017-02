Asia Nuccetelli ha difeso a spada tratta la sua amica Soleil Sorgè durante una diretta video condivisa con i suoi follower su Instagram. La figlia di Antonella Mosetti ha preso le difese della corteggiatrice del tronista del trono classico di Uomini e Donne Luca Onestini. Soleil Sorgè è finita spesso al centro di roventi critiche e polemiche sia in studio sia sul web perché è stata accusata di essere furba, astuta e presuntuosa. Accuse che l’ex concorrente della prima edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, ha seccamente smentito sui social.

La figlia dell’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti ha dichiarato ai suoi follower: “Soleil non è come viene definita in tv. Non se la crede, non è presuntuosa. È una persona simpatica, a modo, intelligente e molto carina. Molto spesso chi è una bella persona nella vita reale viene dipinta in maniera negativa in tv”.

L’ex gieffina in questi ultimi giorni è finita al centro del gossip perché si sarebbe autocandidata come tronista e non avrebbe espresso opinioni positive nei confronti del programma tv di Canale 5 condotto dalla star tv Maria De Filippi quando era reclusa nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Inizialmente Asia Nuccetelli si è sfogata su Facebook, smentendo categoricamente questi rumor: “Ci tengo a precisare, con voi che siete le persone più importanti per me, che non ho mai parlato male del programma. Non ne vedo né il motivo, né tantomeno il senso di fare una cosa simile”.

Per poi aggiungere: “Non capisco perché mi sveglio e trovo 200 articoli che parlano di una cosa che non ho assolutamente mai neanche pensato, anzi adoro il format di quel programma e mi è sempre dispiaciuto il comportamento di molti concorrenti che piuttosto che cercare l’amore hanno cercato altro, prendendo in giro le persone che ci lavorano e si sbattono tutti i giorni. Ma non sono io a doverlo dire penso che molti siano venuti fuori da soli, ma riferirsi a me solo per una semplice amicizia con Soleil che è avvenuta per via di frequentazioni in comune è di cattivo gusto. Ma una persona così intelligente come Raffaella, spero vivamente non abbia creduto a tanta infamia e menzogna”.

L’ex gieffina ha poi concluso: “Non mi sembra di aver stretto mai amicizia con persone che hanno partecipato a quel programma prima d’ora, questo significa che non ho bisogno di visibilità. Piuttosto ho apprezzato la bontà di una ragazza che ha molti amici in comune con me. Ma io questo non dovrei neanche giustificarlo, ma lo faccio solo per le persone che mi seguono e mi vogliono bene. Purtroppo sono stata attaccata senza una reale motivazione, dicendo che disprezzo il programma. Io aspetto una prova concreta di Asia che parla male del programma. Non ci sto ad essere accusata per l’assurdo…”.