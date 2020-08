Aurora Tropea truffata dal cavaliere Giordano? “Ruba soldi alle persone”

Aurora Tropea è stata truffata dal cavaliere Giordano Martelli? La dama ha rivelato di essere stata raggirata dall’uomo che le ha sottratto dei soldi, per poi sparire per diverse settimane. Una rivelazione shock che ha stupito tutti i fan e gli appassionati della famosa e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5 Uomini e Donne, ideata e condotta da Maria De Filippi.

Aurora Tropea – Foto: Facebook

La coppia del trono over aveva concluso il percorso a Uomini e Donne promettendo di conoscersi meglio, anche lontano dalle telecamere. In realtà la loro frequentazione è terminata subito e nel peggiore dei modi.

Aurora ha dichiarato: “Io sono una persona molto riservata e in trasmissione ho conosciuto molte persone bellissime. […] Seppure un ladro e un delinquente, non ho paura sei un morto di fame – ha rivelato la dama -. Lui è un delinquente e mi sta anche minacciando. Mi ha bloccato per due mesi. […] Ruba i soldi alle persone. È venuto in negozio con i bambini chiedendo i soldi che gli servivano per il regalo del figlio”.

Finora Giordano non ha replicato alle gravi e pesanti accuse di Aurora. E voi che cosa ne pensate di questa scioccante vicenda? Scrivete i vostri commenti qui sotto.