Barbara De Santi di Uomini e Donne critica Gemma Galgani: “Si prende troppo sul serio”

Barbara De Santi di Uomini e Donne ha criticato la dama torinese del trono over Gemma Galgani perché, a suo dire, si prende troppo sul serio. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi, ha confessato: “Le sfilate di Uomini e Donne io non le prendo mai alla leggera, voglio essere sempre a tema ed evito di farla tanto per, perché non serve a niente, ma cerco sempre l’originalità e la musica adatta. Non voglio essere scontata o banale, per questo non amo molto le sfilate seduttive o meglio, interpreto i diversi temi di seduzione a modo mio”.

Barbara De Santi critica Gemma Galgani

Barbara ha poi spiegato: “L’outfit che ricordo con più affetto è quello della prima sfilata in assoluto del Trono Over (io e Gemma, insieme ad altre dame che sono uscite dal programma, siamo state le pioniere delle sfilate). Mi ricordo che prima delle sfilate si facevano i balli in cui ci travestivamo, poi quando ci hanno parlato per la prima volta di sfilate, noi ancora non sapevamo bene di cosa si trattasse, non sapevamo che ci sarebbero stati gli interventi di Anahi, e io mi presentai con un completino leopardato, un coprispalle senza maniche peloso e nero, zoccoli leopardati, autoreggenti una su e una giù, coda laterale: ero di un trash pauroso”.

Per poi concludere: “Secondo me, la dama più a tema delle sfilate sono sempre io (ride, ndr), mentre tra i cavalieri nell’ultima sfilata mi sono piaciuti soprattutto Fabio, Rosario e Sandro, ma ricordo Giuliano Giuliani che in passato mi ha sempre colpita per estro e creatività. In generale ammiro molto anche le dame che si mettono quegli abiti attillatissimi che sembrano delle sirene e tra le tante credo che Gemma, però, si prenda un po troppo sul serio”.

Roberta Di Padua attacca Veronica Ursida

Sempre sullo stesso argomento e sulla stessa rivista si è espressa anche Roberta Di Padua, che ha rifilato una stoccata a Veronica Ursida perché vuole arrivare sempre prima.

Roberta ha ichiarato: “Generalmente per le sfilate mi preparo sempre con una buona dose di ironia, le prendo come un gioco e come un momento della trasmissione in cui si può sorridere e ci si può divertire, anche se, almeno nel mio caso, sfilare non è stato sempre un momento felice. Provo sempre a centrare il tema della sfilata interpretandolo a modo mio, comunque prendo tutto come un gioco. Il mio outfit preferito tra quelli che ho indossato è stato quello dell’ultima sfilata dal titolo”.

Per poi sottolineare: “Solo per i tuoi occhi: ho scelto dei jeans, una maglietta e delle scarpette da ginnastica con degli occhiali di più, e quella sono io, fuori dagli studi, nella vita di tutti i giorni. […] Le sfilate mi divertono moltissimo. All’inizio avevo un po’ di imbarazzo perché non sono una top model, ma poi piano piano ho iniziato a divertirmi, a prenderla come un gioco e non come una sfida. […] Tra i cavalieri, Fabio e Simone sono stati tra i più convincenti di sempre nelle loro sfilate, e soprattutto nell’ultima, perché hanno toccato, per noi mamme, le corde della maternità e credo che li abbiamo centrato il tema. Credo che bisognerebbe spiegare ad alcune dame che la sfilata è un momento di divertimento e che non c’è un montepremi finale, perché ci sono alcune persone, come Veronica, che quando non arrivano prime diventano verdi (sorride, ndr)”.

