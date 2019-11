Barbara De Santi di Uomini e Donne su Giulia Quattrociocche: “Attacca e piange”

Barbara De Santi di Uomini e Donne ha analizzato il comportamento e gli atteggiamenti di Giulia Quattrociocche sui suoi profili social: “Più la guardo e più l’ascolto… e più la vedo uguale a me, o viceversa!”.

La tronista del trono classico ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne in compagnia del corteggiatore Daniele Schiavon.

La dama del trono over è stata molto diretta e sincera: “È uguale a me. Anch’io anni fa ero convinta che Maria ce l’avesse con me. È proprio come me Giulia, mi piace. […] Attacca e piange, altro aspetto in comune con me. La brutta notizia è che non dipende dall’età… io sono ancora così”.

Redazione-iGossip