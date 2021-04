Barbara De Santi lascia Maurizio Guerci: “Mi ha tradito con un’altra, io come Gemma Galgani”

Barbara De Santi ha lasciato il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Maurizio Guerci. La loro storia d’amore è durata quanto un gatto in tangenziale, come direbbe la mitologica Simona Ventura. La loro relazione è durata poche settimane. Perché? Che cosa è successo? Barbara De Santi ha rivelato in un’intervista rilasciata a Il Giorno che Maurizio Guerci l’ha tradita.

“Con Maurizio è tutto finito – ha dichiarato la dama del trono over -. Ho scoperto che ha un’altra. Mettendo da parte il mio orgoglio gli ho detto di ripensarci e tornare da me, ma lui ha preferito passare le feste con quell’altra. Ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma Galgani e ora la mia. Io mi fidavo davvero di lui e credevo seriamente in questa storia”.

Come l’ha scoperto? “Mercoledì 31 marzo l’ho chiamato ripetutamente a partire dal tardo pomeriggio e lui non ha mai risposto – ha rivelato -, nemmeno ai miei messaggi Whatsapp. Ho pensato che si fosse sentito male, così ho preso l’auto e, visto che abitiamo vicino, sono andata sotto casa sua. Dal timore per un suo possibile malore sono passata alla rabbia quando ho visto un’auto non sua parcheggiata nel posto che generalmente lui cedeva a me quando andavo a trovarlo. Si vedeva chiaramente che era l’auto di una donna. Ho citofonato perché volevo esserne certa ma lui non ha risposto. Sono tornata a casa furibonda e l’indomani, che dovevamo vederci per organizzare la Pasqua assieme, l’ho messo all’angolo con una raffica di domande e lui ha confessato. Però dice che è successo solo perché avevamo litigato tre giorni prima e che comunque lui ama me”.

“E lei ci crede che in un paio di giorni trova una donna con cui consolarsi e se la porta a casa? – ha proseguito – Evidentemente quest’altra c’era già. Ora comprendo quello che deve aver passato Gemma Galgani… Per me Maurizio era una persona davvero speciale, quando stai con lui ti fa sentire al centro del suo universo. Dopo un mese di relazione dovevo fare un visita medica e lui, premuroso, ha voluto accompagnarmi. Io mi fidavo di lui e credevo davvero nella nostra storia, tanto che, contro i miei principi, gli ho offerto un’altra chance. Gli ho detto che se avesse passato la Pasqua con me lo avrei perdonato…”.

Barbara De Santi è davvero adirata e amareggiata: “Lui detto di essere innamorato di me, ma non poteva lasciare l’altra perché aveva fatto la spesa! Io mollata per una spesa di Pasqua. Adesso guardo avanti, mi lecco le ferite e torno a pensare a me stessa, alla mia carriera”.

Ora ha ammesso che vorrebbe tornare a Uomini e Donne e potrebbe anche diventare amica di Gemma Galgani, dato che adesso hanno qualcosa in comune.