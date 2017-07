Barbara De Santi e Michele D’Ambra di Uomini e Donne sono solo amici

Barbara De Santi e Michele D’Ambra di Uomini e Donne non stanno insieme, ma sono soltanto amici. Smentito il rumor sul loro flirt estivo, diffusosi alcuni giorni fa in Rete dopo la pubblicazione di alcune foto scattate in Puglia. L’ex dama del trono over Barbara De Santi ha spazzato via questo rumor in un post condiviso sulla sua pagina Facebook.

Barbara De Santi ha esordito così: “Quante polemiche in questi giorni per foto e dichiarazioni fatte da Michele D’Ambra nonostante il mio dissenso. Io, come vedete dalle foto allegate, ho passato giorni fantastici con splendidi amici – ha sottolineato l’ex dama del trono over – che mi aspettavano da mesi. Nel frattempo ho avuto il piacere di conoscere Michele il quale ha trasformato la nostra fresca conoscenza in una soap opera. Più io lo pregavo di non pubblicare foto facendo intendere chissà cosa e più lui continuava a pubblicare. Io e lui non stiamo insieme, non abbiamo avuto un flirt – ha concluso Barbara De Santi -, abbiamo sempre passato ore in compagnia di amici e, cosa importante, se avesse davvero sentimenti per me prima li avrebbe dovuti dichiarare prima a me che al web, no?”.