Barbara De Santi ha rivelato un dettaglio molto importante sulla sua guerra aperta contro la protagonista del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani. L’ex protagonista del trono over e maestra mantovana ha scritto una lunga lettera aperta sul settimanale di gossip DiPiù. Alcuni anni fa Barbara si è rivolta alle forze dell’ordine per sporgere querela nei confronti della fidanzata di Marco Firpo, Gemma Galgani. Perché?

Ai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne, l’ex compagna di Giorgio di Uomini e Donne avrebbe cercato di gettare fango sul suo buon nome: “Mi bullizzavi: dicevi che vedevo uomini sposati ed ero una poco di buono”. Ha rivelato che Gemma la maltrattò con tanto di bicchiere d’acqua gettatole contro e minacce…

Barbara De Santi ha poi spiegato che Gemma avrebbe smesso di diffondere queste voci solo al momento della querela presentata presso il Comando dei Carabinieri della Regione Lombardia.

Ha poi ribadito ancora una volta che la sua precedente storia d’amore con il cavaliere toscano Giorgio Manetti è stata completamente inventata ad hoc dalla dama torinese per aumentare l’attenzione e la visibilità mediatica nei suoi confronti. “Ero giovane e bella e questo non ti andava giù – ha detto Barbara – Prima che tu ti inventassi la storiella di amare Giorgio (…) la protagonista femminile della trasmissione ero io”.

Secondo la maestra mantovana, Gemma Galgani avrebbe raggiunto il successo “pugnalando alle spalle chi era al tuo fianco e buttandogli fango addosso a chi ti sembrava scomodo per raggiungere i tuoi scopi”.

Rivelazioni shock che hanno indignato anche i fan e i telespettatori della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. E voi cosa ne pensate di tutta questa vicenda?

A presto con nuove news, anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne?