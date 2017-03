Barbara De Santi ha smontato ancora una volta il teatrino mediatico dell’ex coppia di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Dopo le critiche feroci di un altro ex personaggio del trono over del programma tv di Maria De Filippi Giuliano Giuliani nei confronti dei due personaggi Gemma e Giorgio, ora è Barbara a farsi sentire con un post al vetriolo condiviso sulla sua pagina Facebook. L’ex dama del trono over ha criticato in particolar modo il cavaliere Giorgio Manetti. Ecco perché!

Barbara ha commentato così il possibile ritorno di fiamma tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani: “Lei dice a lui: tu Giorgio mi conosci bene. Lui dice a lei: sei forte, sei delusa, sei una gran signora. Lui disse a me (a Sanremo): Gemma è matta. Premetto che io non gli avevo chiesto niente di lei, infatti lo stoppo subito e gli dico che non voglio sapere nulla perché intanto sono tutte bugie, tanto sarebbe andato in trasmissione a riempirla di complimenti. Non è passato neanche un mese e la MIA PROFEZIA si avvera. Guarda il caso”.

Siete d’accordo con Barbara oppure credete alla buona fede di Giorgio e Gemma?