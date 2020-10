Beatrice Buonocore di Uomini e Donne: “Davide Donadei mi piace, non temo nessuno”

Beatrice Buonocore di Uomini e Donne ha dichiarato al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 che il tronista Davide Donadei le piace e non teme nessuno. La giovane corteggiatrice ha parlato del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi a Uomini e Donne Magazine.

“È un’esperienza strana ha detto la corteggiatrice -, mi trovo in un contesto nuovo che mi fa sentire spaesata. È strano conoscere un ragazzo avendo gli occhi di tutti puntati addosso, pronti per guardarti e giudicare il tuo modo di fare o di porti. Il mio intento è quello di riuscire a vivermi questa esperienza con il sorriso. Ci sono dentro al 100%”.

Tra i due sembra che sia nata una bellissima sintonia e complicità che non è passata inosservata ai numerosi fan della trasmissione. A proposito del rapporto nato con il tronista, Beatrice ha confessato: “Oltre a essere un bel ragazzo, ci sono aspetti del suo carattere che apprezzo molto. È una persona tranquilla e pacata, mentre io sono festaiola. Mi ha colpito molto la sincerità nel rapportarsi con me. Davide sa cosa vuole della sua vita. […] Sto cercando di studiarlo e di vedere tutte le sfaccettature della sua personalità. Mi aveva colpito subito Davide. Gianluca non lo conosco ma mi sembrano il giorno e la notte nel modo di vivere e di pensare. Il mio interesse è palese a tutti e credo si veda anche da come lo guardo”.

Per quanto riguarda le altre corteggiatrici di Davide, Beatrice ha rivelato di non temere nessuna e di non seguire nessun copione: “Ora come ora non temo nessuno. È ancora presto per dire se le esterne con le altre ragazze abbiano più contenuti delle mie. In studio mi sono scontrata con Selene, ma non sento che con nessuna ci siano invidie, anzi. Mi sono sempre buttata nelle cose. È normale che in un contesto simile ci sia un po’ di paura di affezionarmi a una persona che potrebbe provare un vero interesse. Non è paura di innamorarsi ma di soffrire. Spero di aggiungere nuovi tasselli alla mia conoscenza con Davide. Mi auguro di portarmi a casa delle belle emozioni. Sono impulsiva, non seguo copioni quindi quello che verrà lo affronteremo”.

