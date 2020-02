Beatrice Valli e Marco Fantini sono stati ospiti ieri durante l’ultima puntata del programma tv di Canale 5, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ha parlato dei suoi problemi di salute e della sua terza gravidanza che è piuttosto difficile e complicata.

Beatrice Valli incinta con il compagno Marco Fantini nel salotto tv di Silvia Toffanin – Foto: Facebook

La compagna del modello Marco Fantini ha dichiarato a Silvia Toffanin: “È impegnativa, per determinate cure che ho fatto inizialmente quando ero a Los Angeles. Ho avuto un problema grosso alle ovaie, non mi hanno operato, per fortuna. Ma avevo meno probabilità di rimanere incinta. Poi ho avuto un’infezione molto grossa all’intestino – ha sottolineato -, quindi facevo delle cure molto pesanti che a volte non mi facevano neanche capire quello che accadeva durante la giornata. Soprattutto stare a contatto con i bambini in quel momento era molto difficile, perché non potevo dare il massimo”.

Beatrice di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “È abbastanza impegnativa questa gravidanza, non pensavo. Pensavo di vivermela normalmente come ho fatto con le altre due, perché sono giovane e non pensavo di avere determinati problemi. E invece tutto può capitare. Deve andare tutto bene, lo spero perché non l’ho presa molto bene. Non sono tranquilla come con le altre, perché avendo fatto queste cure qui non si sa mai. L’importante è che stia bene il bambino o la bambina”.

Poi in lacrime ha ammesso: “Non è facile perché non riesco a dare il massimo con i bambini. Magari mi dicono di non prenderli in braccio, ma come fai a non prendere in braccio tua figlia?“.

Fantini ha spostato subito l’attenzione sulle nozze. Beatrice e Marco si uniranno in matrimonio il 27 settembre 2020 a Capri.