Beatrice Valli contro il body shaming: la risposta esemplare contro gli hater

Beatrice Valli contro il body shaming. La risposta esemplare dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e web influencer contro gli hater ha fatto il giro del web. A poche settimane dalla nascita della piccola Azzurra (la sua terzogenita), Beatrice Valli è stata presa di mira per le sue forme morbide. La web influencer e modella è già mamma di Alessandro, 7 anni, nato dalla precedente relazione d’amore con Nicolas Bovi, e Bianca, avuta dall’attuale compagno Marco Fantini nel 2017.

Beatrice Valli e Marco Fantini – Foto: TikTok

Tutto è nato con la pubblicazione su TikTok di un video in cui, in bikini, balla accanto al compagno (e futuro marito) Marco Fantini. “Cellulite e pancia”, “Hai ancora da smaltire”: sono solamente due, questi, tra i commenti che sono stati fatti a Beatrice Valli e al suo corpo. Questa volta, però, l’influencer non è stata a guardare.

L’ex corteggiatrice di U&D ha risposto con fermezza e molta calma alle critiche scrivendo: “Mi sembra davvero surreale leggere tutte queste cattiverie su noi neo mamme che abbiamo appena partorito. Sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso e carino non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto”.

Beatrice ha raccontato che sta ancora allattando e che si sta godendo il momento senza diete drastiche e sessioni sfiancanti in palestra perché non ha fretta di riavere subito il fisico di un tempo. La compagna di Fantini ha poi concluso: “Non è che se noi lavoriamo in questo mondo non abbiamo difetti: siamo persone normalissime, non siamo marziani. Anche io ho la cellulite, soprattutto dopo 3 figli, ne ho più di una 25enne normale, ne sono consapevole”.

Bravissima Beatrice, avanti tutta!