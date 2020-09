Beatrice Valli criticata perché non indossa bene la mascherina: la stoccata di Selvaggia Lucarelli

Beatrice Valli di Uomini e Donne è stata criticata dal popolo della Rete perché non indossa bene la mascherina anti Covid-19 a Venezia. L’ex corteggiatrice e web influencer ha indossato una muscle tee bianca con spalline imponenti firmata Frankie Shop abbinata a gonna asimmetrica legata in vita in satin color tabacco di Johanna Ortiz. A impreziosire l’outfit una maxi clutch da portare a mano in pelle intrecciata di Bottega Veneta. Ai piedi della mamma vip spiccano sandali mule in pelle verniciata in nero di Jimmy Choo. Ma a far discutere è il suo utilizzo della mascherina, come documenta un video diventare virale.

Beatrice Valli a Venezia – Foto: Instagram

Polemiche per la mascherina

La compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Fantini, non si è sottratta ai fan per un selfie neanche durante la mostra del cinema di Venezia 2020. Il ragazzo che ha chiesto un autoscatto ha preferito abbassare la mascherina mentre Beatrice l’ha soltanto appoggiata sul naso, come fosse un fazzoletto.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli

La famosa e popolare scrittrice, giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli ha commentato sarcasticamente su Instagram Story: “Beatrice Valli inaugura un nuovo modo di usare la mascherina: ci si soffia il naso”.

Beatrice Valli e Marco Fantini derubati a Venezia

L’avventura veneziana non è iniziata nei migliore dei modi per la coppia di Uomini e Donne. Il loro ufficio nel milanese è stato privato di abiti realizzati su misura destinati ad eventi imminenti, ma anche computer e ogni altro tipo di documentazione. I ladri hanno portato via gli outfit di Fantini. Ora però i malviventi hanno le ore contate perché come ha raccontato Beatrice ai suoi follower di Instagram tramite le storie: “Per fortuna sono riusciti a trovare impronte, e dai video di sorveglianza anche i volti, quindi speriamo che in queste ore riescano a trovane chi ha fatto questo bruttissimo gesto”.