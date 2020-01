Beatrice Valli di Uomini e Donne potrebbe partorire in anticipo. A differenza degli altri due parti, questo potrebbe essere un cesareo. L’ex corteggiatrice del trono classico ha voluto informare i suoi follower direttamente tramite Instagram.

La compagna di Marco Fantini ha spiegato: “Oggi vi parlo di questa visita. Va tutto bene. L’unica cosa è che al 90% dovrà essere fatto un taglio cesareo. C’era qualcosa che non andava, non stavo molto bene, sentivo molta pressione sull’utero e il ginecologo ha trovato la placenta al di sotto del bambino, quindi ostruisce il passaggio. Se non si gira entro tre settimane, massimo un mese, dobbiamo programmare un cesareo. Però il bambino sta bene, e io sto bene. I valori sono perfetti, anche se il mese scorso ho avuto un’infezione all’intestino, ma è tutto nella norma. L’unica cosa che mi dispiace è il parto – ha aggiunto -, dopo due parti naturali, avrei preferito un terzo parto naturale, ma soprattutto per il papà, perché Marco l’ultima volta ha assistito solo verso la fine. Speriamo si muova qualcosa, sennò dovremmo programmare il cesareo un pochino prima perché con questa problematica, la placenta si potrebbe staccare, è molto delicata. Bisogna partorire prima. Per il resto, devo stare a riposo il più possibile”.

Beatrice Valli è infatti già mamma di Alessandro (figlio che ha avuto dall’ex tentatore Nicolas Bovi) e Bianca (la prima figlia avuta dall’ex tronista Marco Fantini). Il 5 febbraio svelerà il sesso del bambino che porta in grembo. Stay tuned!